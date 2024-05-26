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        Gaziantep ve çevre illerde Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı

        Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olması, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:55 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:55
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        Gaziantep ve çevre illerde Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı
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        Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olması, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı.

        Gaziantep'te toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı.

        Gaziantep Üniversitesi önündeki meydanda bir araya gelen taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaparak meşale yaktı, havai fişek attı.

        Bazı taraftar da araçlarla korna çalarak konvoy oluşturdu.

        Polis ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için cadde ve meydanlarda güvenlik önlemi aldı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

        Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp, meşale yaktı.

        Bazı taraftarlarsa şarkılar çaldı, halay çekti.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta da Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından kentin çeşitli noktalarında taraftarlar kutlama için buluştu.

        Trabzon Bulvarı'nda toplanarak şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

        Bazı taraftarlar ise şampiyonluğu arabalarıyla şehir tur atarak kutladı.

        - Malatya

        Malatya'da da Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu şehrin çeşitli noktalarında kutladı.

        Araç konvoyu oluşturan taraftarlar, korna çalarak kutlamaya katıldı.

        Trafikte oluşan yoğunluğu önlemeye çalışan polis ekipleri de zaman zaman taraftarlara uyarıda bulundu.

        Sarı kırmızı formalarını giyen ve takımlarının bayraklarını taşıyan vatandaşlar, slogan atıp şarkılar söyleyerek eğlendi.

        Taraftarlar zaman zaman havai fişek attı, meşaleler yaktı.

        - Adıyaman

        Adıyaman'da ise Sümer Meydanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklar ve çeşitli tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

        Araçlarıyla kent merkezine gelen çok sayıda taraftar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

        Kutlamalar nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

        - Kilis

        Kilis'te ise 7 Aralık Üniversitesi önünde buluşan taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

        Buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen taraftar grubu, meşale yaktı, sevinç gösterisinde bulundu.

        Bazı taraftarla ise araçlarla şehirde tur attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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