Gaziantep ve çevre illerde Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı

Bazı taraftarla ise araçlarla şehirde tur attı.

Adıyaman'da ise Sümer Meydanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklar ve çeşitli tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Bazı taraftarlar ise şampiyonluğu arabalarıyla şehir tur atarak kutladı.

Kahramanmaraş'ta da Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından kentin çeşitli noktalarında taraftarlar kutlama için buluştu.

Şanlıurfa'da da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Polis ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için cadde ve meydanlarda güvenlik önlemi aldı.

Bazı taraftar da araçlarla korna çalarak konvoy oluşturdu.

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olması, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı.

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