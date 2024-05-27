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        Gaziantep'te tırla otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:42
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        Gaziantep'te tırla otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        H.D. idaresindeki 63 AJ 512 plakalı tır ile E.Ç. yönetimindeki 27 ANY 658 plakalı otomobil, Nurdağı - İslahiye kara yolunun Kozdere Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü E.Ç ile araçta bulunan M.A ile Ö.G. yaralandı.

        Ambulanslarla Nurdağı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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