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        Gaziantep'te öğrencilere tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor

        Gaziantep'te sahnelenen "Atma" tiyatro oyunuyla öğrencilere, çevre bilinci kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:27
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        Gaziantep'te öğrencilere tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor
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        Gaziantep'te sahnelenen "Atma" tiyatro oyunuyla öğrencilere, çevre bilinci kazandırılıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Şehir Tiyatro ekibi, Hayri Küpeli İlkokulu'nda düzenlenen "Atma" projesi kapsamında öğrencilerde çevre bilincinin artması için tiyatro sergiledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kenti eğitim, spor, bilim, kültür ve sanat şehri yapmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

        Şahin, çevreye duyarlı bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak için projeyi önemsediklerini aktararak, şunları kaydetti:

        "Eve gidince buradaki çocuklarımız kardeşlerine ve ailesine doğayı kirletmemenin önemini anlatacaktır. Attığımız çöpler, bir kazaya neden olabilir, hayvanların bunları yemesiyle hasta edebilir. Çöpler, havayı, suyu ve toprağı kirletiyor. Hasta olmamamızın önleyici tedbiri ortak gezegenimizi temiz tutmak."

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de öğrencilere çevre temizliğinin önemi hakkında bilgi verdi.

        Tiyatroyu, öğrenci, veli ve vatandaşlar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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