Gaziantep'te öğrencilere tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor

Gaziantep'te sahnelenen "Atma" tiyatro oyunuyla öğrencilere, çevre bilinci kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Şehir Tiyatro ekibi, Hayri Küpeli İlkokulu'nda düzenlenen "Atma" projesi kapsamında öğrencilerde çevre bilincinin artması için tiyatro sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kenti eğitim, spor, bilim, kültür ve sanat şehri yapmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Şahin, çevreye duyarlı bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak için projeyi önemsediklerini aktararak, şunları kaydetti: