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        Gaziantep'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:29 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:29
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        Gaziantep'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Kan verelim, spor yapalım, sağlıklı kalalım" sloganıyla düzenlenen kampanyada, vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        Etkinliğe katılan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, AA muhabirine, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde geleneksel kan bağışı kampanyasının düzenlendiğini belirtti.

        Kan bağışı kampanyasına ilgi ve alakanın çok yüksek olduğunu ifade eden Saygılı, şöyle konuştu:

        "Yaza girerken kan stoklarının normalleşmesi konusunda Gaziantep ve Şahinbey ilçesinde yapılan bu destek çok anlamlı ve önemli. Malum Kızılay, milli bir görev yapıyor. Türkiye'de 300 noktada kan bağışı alıyor. 1156 hastaneye bunun lojistiğini sağlıyor. Alınan kanlar laboratvurlarda işleniyor. Dolayısıyla bu süren canlı operasyonda Gaziantep'ten Şahinbey'den çok önemli desteği bugün alıyor olacağız. İnşallah tarihe not düşüyor olacağız. Çünkü, iyilik bulaşıcı bir şey. İyiliği büyütmemiz ve geliştirmemiz anlamında her birimizin birbirimize destek olması gerekiyor. Hastanelerde kan ve şifa bekleyen vatandaşlarımıza dokunmamız lazım. Bunu da milletçe el birliğiyle yapmamız lazım. Yaptığımız ödev, milli bir ödev, milli bir davranış sergiliyoruz."

        Kan bağışına sabah erken saatlerde başladıklarını dile getiren Saygılı, geçen yıl kampanya kapsamında 10 bini aşkın ünite kan toplandığını hatırlatarak, bu yıl ise geçen yılki rakamı aşmak istediklerini kaydetti.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise kan vermenin sağlık açısından önemine işaret etti.

        Türk Kızılayının kan alma ve dağıtma işleminin dışında fakir ve yoksul vatandaşlara yurt içi ve yurt dışında her zaman yanında olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Şahinbey Belediyesi olarak yaklaşık 15 yıldan beri kan bağışı kampanyasını sürdürüyoruz. Bunu belediyede kendi personellerimiz arasında başlatmıştık. Son yıllarda Demokrasi Meydanı'nda yapıyoruz. Geçen yıl ki kan bağışı kampanyasında 12 bin 527 ünite iki gün içerisinde kan toplamıştık. Tüm Türkiye'de kan bağışçıları içerisinde kadınların oranı yüzde 14. Ama geçen yıl, bizim kan bağışı kampanyamıza kan veren kadınların oranı yüzde 40. Kadın kardeşlerimiz çok güzel destek veriyor. Bu kampanyanın en güzel tarafı dana önce hiç kan vermemiş vatandaşlarımız gelip burada kan veriyor. Böylelikle kan bağışçısı oluyor."

        Etkinlik kapsamında kampanyaya destek veren vatandaşlara spor ayakkabı hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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