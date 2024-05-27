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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:04
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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Akkent Mahallesi 11 No'lu Sokak'ta 27 S 0508 plakalı okul taşıtında Mehmet Baki Özyetim (52) ile T.G. arasında alacak verecek meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.G. tabancayla Mehmet Baki Özyetim'e ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Mehmet Baki Özyetim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayın ardından T.G'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

        Özyetim'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Cinayet sırasında serviste öğrencilerin bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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