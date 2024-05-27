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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te partililerle buluştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti siyasetini 22-23 yıldır başarıdan başarıya koşturan da sandıktan çıkan milletimizin ifade ettiklerini iyi anlamış, iyi okumuş olmasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:37
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te partililerle buluştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti siyasetini 22-23 yıldır başarıdan başarıya koşturan da sandıktan çıkan milletimizin ifade ettiklerini iyi anlamış, iyi okumuş olmasıdır." dedi.

        Yılmaz, partisinin Gaziantep il başkanlığında düzenlenen toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bir aya yakın sürede 20 ili ziyaret ettiğini söyledi.

        Seçim sonuçlarını partililerle değerlendirdiklerini, zaman buldukça birebir istişarelerde bulunduklarını ifade eden Yılmaz, "Onlara 31 Mart seçimlerinin geride kaldığını, önümüzdeki süreci planlamamız ve yapmamız gerekenleri büyük bir motivasyon ve heyecanla değerlendirmemiz gerektiğini ve yeni bir sürecin arifesinde olduğumuzu söylüyoruz. 31 Mart seçimlerini geride bırakıp artık 2028, 2029'a dönük olan süreçte 2024 seçimlerinden aldığımız ilham ve milletimizin talimatıyla yeni stratejiler belirlemek üzere ziyaret gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

        "31 Mart seçimleri, sandıktan beklediğimiz sonuçları alamadığımız, daha üst düzeyde daha iyi sonuçlar almayı hedeflediğimiz bir kampanyaydı. Ama vatandaşımızın kısmen sandığa gitmeyerek, kısmen başka partilere oy verme eğilimi içinde olarak, beklediğimiz oyu alamadığımız bir gerçek. 31 Mart seçimleri akşamı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da Ankara'daki balkon konuşmasında ifade ettiği gibi sonuç şu veya bu, sandığın söylediği şey milletimizin bize talimatıdır, yeni yol haritası çizmek üzere yeni stratejiler belirlemek üzere almamız gereken tedbirlerin ifadesidir."

        Sandığın konuştuğunu dile getiren Yılmaz, "Sandıktan çıkan oylar bir anlam ifade eder, biz okuruz. AK Parti siyasetini 22-23 yıldır başarıdan başarıya koşturan da sandıktan çıkan milletimizin ifade ettiklerini iyi anlamış, iyi okumuş olmasıdır. Okuduğumuz değerlendirmeler, gelecekteki siyaset yapma biçimimizi şekillendirmesi açısından ortaya konmuş bir yol haritası olduğu için AK Parti başarıdan başarıya gitmiştir. Bundan sonra da öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Mehmet Eyüp Özkeçeci, İl Başkan Vekili Murat Şerbetçi, ilçe belediye başkanlarıyla diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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