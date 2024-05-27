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        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı Gaziantep'te protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:01 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:03
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        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı Gaziantep'te protesto edildi.

        Kudüs Platformu üyeleri, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gaziantep Şubesi üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Yeşilsu Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'nde toplandı.

        Grup, "Katil İsrail" şeklinde slogan atarak tekbir getirdi.

        Meydanda akşam namazı kılan grup, daha sonra şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan AGD Gaziantep Şube Başkanı Özcan Fidan, 8 ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan İsrail rejiminin dün gece yeni bir caniliğe imza attığını, Refah kentinde onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit ettiğini söyledi.

        Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze şeridindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını bombalayan Siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Fidan, şöyle konuştu:

        "Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren Siyonistlere karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki o da Siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir. 8 ayı aşkın süredir Siyonistlere direnen Gazze halkının da Filistin direnişine destek olmak izin meydanları dolduran vicdan sahiplerinin tek isteği Siyonistlere karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir. "

        Konuşmaların ardından dua edilerek program son buldu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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