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        Karın bölgesinden alınan dokuyla göğüs yapıldı

        Gaziantep'te meme kanseri nedeniyle sağ göğsünü kaybeden Ümran Teylan'a karın bölgesinden alınan dokuyla göğüs yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:47
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        Karın bölgesinden alınan dokuyla göğüs yapıldı
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        Gaziantep'te meme kanseri nedeniyle sağ göğsünü kaybeden Ümran Teylan'a karın bölgesinden alınan dokuyla göğüs yapıldı.

        Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 5 yıl önce yakalandığı meme kanserinde sağ göğsünü kaybeden, radyoterapi ve kemoterapinin ardından sağlığına kavuşan Teylan, kaybettiği sağ göğsü için Gaziantep Şehir Hastanesi Plastik Cerrahı Opr. Dr. Serkan Tokgönül'e başvurdu.

        Teylan'a karın bölgesinden alınan dokularla göğüs yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokgönül, alınan karın dokusunun onarılacak göğse nakil edildiğini ve bu operasyonda vücutta herhangi bir iz bırakılmadığını ifade etti.

        Tokgönül, şunları kaydetti:

        "Bu nakil işlemi ile hasta hem göğsüne kavuştu hem de karından alınan sarkık derinin çekilmesiyle vücut germe estetiği yapıldı. Bu yaptığımız ameliyat 'serbest' doku nakli diye geçer. Karın dokusundan alınan yağ ve cilt ayrı bir şekilde damarıyla hastanın izi olmaksızın aynı izden girilerek hastanın göğüs dokusunda var olan damarlara nakil işlemi ile yapılır. Bu operasyonla aslında aynı zamanda hastanın sarkık karın dokusu alındığı için karın germe estetik operasyonu da olmuş oldu. Bu operasyon bölgemizde nadir yapılan bir ameliyat türüdür. Hastanemizde de bu operasyon ilk oldu."

        Teylan ise operasyondan dolayı mutluluk yaşadığını belirtti.

        Kanser tedavisinin ardından göğüs yapılması için tedavi olmak istediğini anlatan Teylan, "Gaziantep Şehir Hastanesine geldim. Kendi karın dokumdan göğüs yapılabileceğini söyleyince çok mutlu oldum. Ameliyat çok başarılı geçti. Protez ve doku ameliyatı tercihi yapabilirdim. Doktorumuzun tavsiyesi ile doku naklini seçtik ve kendi karın dokumdan alınan doku ile gerçeğe yakın bir göğse kavuştum." ifadeleri kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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