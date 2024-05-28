Gaziantep'te meme kanseri nedeniyle sağ göğsünü kaybeden Ümran Teylan'a karın bölgesinden alınan dokuyla göğüs yapıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 5 yıl önce yakalandığı meme kanserinde sağ göğsünü kaybeden, radyoterapi ve kemoterapinin ardından sağlığına kavuşan Teylan, kaybettiği sağ göğsü için Gaziantep Şehir Hastanesi Plastik Cerrahı Opr. Dr. Serkan Tokgönül'e başvurdu.

Teylan'a karın bölgesinden alınan dokularla göğüs yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokgönül, alınan karın dokusunun onarılacak göğse nakil edildiğini ve bu operasyonda vücutta herhangi bir iz bırakılmadığını ifade etti.

Tokgönül, şunları kaydetti: "Bu nakil işlemi ile hasta hem göğsüne kavuştu hem de karından alınan sarkık derinin çekilmesiyle vücut germe estetiği yapıldı. Bu yaptığımız ameliyat 'serbest' doku nakli diye geçer. Karın dokusundan alınan yağ ve cilt ayrı bir şekilde damarıyla hastanın izi olmaksızın aynı izden girilerek hastanın göğüs dokusunda var olan damarlara nakil işlemi ile yapılır. Bu operasyonla aslında aynı zamanda hastanın sarkık karın dokusu alındığı için karın germe estetik operasyonu da olmuş oldu. Bu operasyon bölgemizde nadir yapılan bir ameliyat türüdür. Hastanemizde de bu operasyon ilk oldu."