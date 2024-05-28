Gaziantep'te üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etti

Gaziantep'te, İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı üniversite öğrencilerince protesto edildi.

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla üniversite yerleşkesindeki merkez yemekhanesi önünde toplandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep Üniversitesi koordinatörü Abdülkadir Göregen, grup adına yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'in yıllardır sistematik olarak Filistin halkına katliamlar yaptığını belirterek, "Çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden zalimce soykırım uygulamaktadır. Hiçbir insani ahlaki değerlere sahip olmayan İsrail son 8 aydır zulmünü had safhalara çıkarmıştır." diye konuştu.

Filistinlilere desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Göregen, şunları aktardı: "Yalnız değiliz, Filistin meselesi artık sadece Müslümanların meselesi olmaktan çıkmıştır. Vicdan sahibi, bütün insanların meselesi haline gelmiştir. Milyonlarca Müslüman, İsrail'in zulmüne sessiz kalırken merhamet sahibi Hristiyanlar, gayrimüslimler ve daha nice din, dil, ırk fark etmeksizin Filistin davasını sahiplenmişlerdir. Bizler tüm bu zulümlerin karşısında durarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu herkese ilan ediyoruz. Zalimin zulmünü tüm dünyaya haykıracağız."