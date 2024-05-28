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        Gaziantep'te sulama ve tarım aletlerinin bulunduğu işletmede yangın çıktı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:49
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        Gaziantep'te sulama ve tarım aletlerinin bulunduğu işletmede yangın çıktı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Atatürk Mahallesi'nde sulama sistemleri ve tarım aletleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, işletmenin yanında bulanan araçlara da sıçrayan yangını söndürmeye çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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