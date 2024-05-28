Gaziantep'te sulama ve tarım aletlerinin bulunduğu işletmede yangın çıktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Atatürk Mahallesi'nde sulama sistemleri ve tarım aletleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.

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