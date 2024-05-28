Gaziantep'te sulama ve tarım aletlerinin bulunduğu işletmede yangın çıktı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.
Atatürk Mahallesi'nde sulama sistemleri ve tarım aletleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, işletmenin yanında bulanan araçlara da sıçrayan yangını söndürmeye çalışıyor.
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