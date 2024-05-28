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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te sulama ve tarım aletlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:49
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te sulama ve tarım aletlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Atatürk Mahallesi'nde sulama sistemleri ve tarım aletleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        8 itfaiye aracıyla yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle işletme ve çevresindeki 2 iş makinesi, 2 otomobil ve bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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