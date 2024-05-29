Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı

Birçok balık türünün yaşadığı baraj, 22 türde 6 bin 477 kuşa ev sahipliği yapıyor.

Barajdaki doluluk oranının geçen yıl aynı dönemde yüzde 15 seviyelerinde bulunduğunu ifade eden Köse, artışın bölge çiftçileri adına sevindirici olduğunu aktardı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajdaki su seviyesinin bu yıl mayıs ayında yüzde 44'e yükseldiğini dile getirdi.

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