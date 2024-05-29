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        Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı

        Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:56
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        Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı
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        Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı.

        İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajdaki su seviyesinin bu yıl mayıs ayında yüzde 44'e yükseldiğini dile getirdi.

        Barajdaki doluluk oranının geçen yıl aynı dönemde yüzde 15 seviyelerinde bulunduğunu ifade eden Köse, artışın bölge çiftçileri adına sevindirici olduğunu aktardı.

        Birçok balık türünün yaşadığı baraj, 22 türde 6 bin 477 kuşa ev sahipliği yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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