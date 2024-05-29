Uzmanlardan Antep fıstığı üreticilerine hastalık uyarısı

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, üreticilere yağışlardan sonra mutlaka ağaçları ilaçlamaları uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bölgede bu yıl nisan ve mayıs aylarının serin ve yağışlı geçmesi ile birlikte Antep fıstığı bahçelerinde bir takım sorunların yaşandığı belirtildi.

Yağışların ağaçlardaki tozlanmayı olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tozlanma sonrası döllenmenin gerçekleşmesi için gerekli sıcaklık isteğinin karşılanmaması durumunda çiçeklenme sonrası küçük meyve dökümleri görülmüştür. Bu tür olumsuzluklarla beraber mevcut bahçelerde aynı dönemde çiçek açan erkek ağaç sayısının yetersizliği de birim alanda verimin çok daha düşük olmasına sebep olmaktadır.