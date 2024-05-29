Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Uzmanlardan Antep fıstığı üreticilerine hastalık uyarısı

        Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, üreticilere yağışlardan sonra mutlaka ağaçları ilaçlamaları uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:57 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanlardan Antep fıstığı üreticilerine hastalık uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, üreticilere yağışlardan sonra mutlaka ağaçları ilaçlamaları uyarısında bulundu.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, bölgede bu yıl nisan ve mayıs aylarının serin ve yağışlı geçmesi ile birlikte Antep fıstığı bahçelerinde bir takım sorunların yaşandığı belirtildi.

        Yağışların ağaçlardaki tozlanmayı olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Tozlanma sonrası döllenmenin gerçekleşmesi için gerekli sıcaklık isteğinin karşılanmaması durumunda çiçeklenme sonrası küçük meyve dökümleri görülmüştür. Bu tür olumsuzluklarla beraber mevcut bahçelerde aynı dönemde çiçek açan erkek ağaç sayısının yetersizliği de birim alanda verimin çok daha düşük olmasına sebep olmaktadır.

        Antep fıstığı ağaçlarında 'karazenk' ve meyvelerde kararmalar olarak adlandırdığımız 'Alternata' hastalığı yağışın bol olduğu ve havaların serin gittiği dönemlerde ciddi verim kaybına neden olmaktadır. Karazenk hastalığı genellikle yapraklarda ve bazen de meyvelerde siyah lekeler şeklinde kendini gösterir iken 'Alternata' ise meyvelerde kararmalara, siyah lekelere ve üzerinde çöküntülere sebep olmaktadır. Üreticilerimizin bu hastalıklara karşı koruyucu ilaçlama yapmalarına rağmen ilaçlamadan sonra yağışların devam etmesi durumunda hastalıkla mücadelesi zorlaşmaktadır. Bu durumda üreticilerimiz mutlaka bu hastalıklara karşı koruyucu ilaçlama yapsalar dahi yağışlardan sonra ilaçlamalarını tekrar etmeleri gerekmektedir. Büyük emeklerle yetiştirdiğimiz Antep fıstıklarımızı bilinçli olarak ve zamanında yapacağımız müdahalelerle hastalık ve zararlılara teslim etmeyelim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44'e ulaşt...
        Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44'e ulaşt...
        İslahiye'de uçurtma şenliği gerçekleştirildi
        İslahiye'de uçurtma şenliği gerçekleştirildi
        Türk ve Rus akademisyenler gıda krizine çözüm arayacak
        Türk ve Rus akademisyenler gıda krizine çözüm arayacak
        Gaziantep'te iş yerinde yangın; yakındaki 5 araç da kullanılamaz hale geldi
        Gaziantep'te iş yerinde yangın; yakındaki 5 araç da kullanılamaz hale geldi
        Gaziantep Halı Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
        Gaziantep Halı Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te sulama ve tarım aletlerinin bulunduğu işletmede...
        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te sulama ve tarım aletlerinin bulunduğu işletmede...