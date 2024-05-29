Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'teki tesiste 15 bin akrepten ilaç sanayinde kullanılan zehir elde ediliyor

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Türkiye'ye özgü olduğu bilimsel olarak kanıtlanan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak görülen "kara akrep"ten ilaç sanayinde kullanılan zehrin elde edildiği tesisten yurt dışına satış yapılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:49 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'teki tesiste 15 bin akrepten ilaç sanayinde kullanılan zehir elde ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Türkiye'ye özgü olduğu bilimsel olarak kanıtlanan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak görülen "kara akrep"ten ilaç sanayinde kullanılan zehrin elde edildiği tesisten yurt dışına satış yapılması amaçlanıyor.

        İş adamı Salih Tanrıverdi, yaklaşık 1,5 yıl önce merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi yakınlarında kara akrep (androctonus crassicauda) zehri üretim tesisi kurdu.

        Tanrıverdi, 15 bin akrebin bulunduğu 500 metrekare kapalı alana sahip 6 odalı tesiste toplanan zehrin ABD ve Fransa'ya ihraç edilmesi için girişimlerini sürdürüyor.

        Salih Tanrıverdi, AA muhabirine, akrep zehrine olan talebi fark ederek 4 yıl önce Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını, 1,5 yıl önce de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak tesisi faaliyete geçirdiğini söyledi.

        Tesiste hem üreme hem de sağım yapıldığını ifade eden Tanrıverdi, "Gaziantep'te ilk ve tek resmi olarak akrep ve akrep zehri üreticisiyiz. Sektör hem katma değeri çok hem de insanlığa faydası olan bir sektör. Tesisimizi 150 bin hayvana çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Şimdiye kadar muhafaza edilen zehri ABD ve Fransa'ya satmayı planladıklarını aktaran Tanrıverdi, şöyle devam etti:

        "Akrep zehri ülkemizde pek fazla bilinmiyor. Dünyada en büyük üreticisi İsrail ve alıcılar da yurt dışında. Bazı girişimlerde bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Devlet büyüklerimizin katkılarıyla neden Gaziantep'ten, Türkiye'den bu katma değerden faydalanmayalım. Bunun için uğraş içindeyiz, başarmak üzereyiz. En büyük hedeflerimizden biri de bu zehrin ayrıştırma tesisini kurmak, bunu da başaracağız. Şu anda 4 profesör, 3 uluslararası danışmanla çalışıyoruz, alt yapıyı hazırlıyoruz."

        - Ayda 25-30 gram zehir elde ediliyor

        Türkiye'de akrep zehri elde edilen 4 tesisten biri olduklarını, bu işin uzmanlık gerektirdiğini dile getiren Tanrıverdi, akreplerin bakımının günlük yapıldığını, zehir sağımlarının ise 20 günde bir gerçekleştirildiğini anlattı ve zehrin sıfırın altında 42 derecede özel dolaplarda muhafaza edildiğini kaydetti.

        Kara akrep zehrinin kanser tedavisinde, ağrı kesici, antibiyotik gibi ilaçların hammaddesinde kullanıldığına işaret eden Tanrıverdi, 15 bin akrepten aylık ortalama 25-30 gram zehir elde ettiklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Uzmanlardan Antep fıstığı üreticilerine hastalık uyarısı
        Uzmanlardan Antep fıstığı üreticilerine hastalık uyarısı
        Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44'e ulaşt...
        Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44'e ulaşt...
        İslahiye'de uçurtma şenliği gerçekleştirildi
        İslahiye'de uçurtma şenliği gerçekleştirildi
        Türk ve Rus akademisyenler gıda krizine çözüm arayacak
        Türk ve Rus akademisyenler gıda krizine çözüm arayacak
        Gaziantep'te iş yerinde yangın; yakındaki 5 araç da kullanılamaz hale geldi
        Gaziantep'te iş yerinde yangın; yakındaki 5 araç da kullanılamaz hale geldi
        Gaziantep Halı Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
        Gaziantep Halı Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı