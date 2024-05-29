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        Gaziantep'te Kağıt Rölyef Sergisi açıldı

        Bülbülzade Aile Merkezi'nin kadın kursiyerleri tarafından hazırlanan "Kağıt Rölyef Sergisi" Şehitkamil Sanat Merkezi'nde açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:54
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        Gaziantep'te Kağıt Rölyef Sergisi açıldı
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        Bülbülzade Aile Merkezi'nin kadın kursiyerleri tarafından hazırlanan "Kağıt Rölyef Sergisi" Şehitkamil Sanat Merkezi'nde açıldı.

        Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliğiyle Bülbülzade Aile Merkezinde açılan kursta eğitim gören 80 kadın kursiyer, alüminyum folyo ve kağıt rölyeften çeşitli tablolar yaptı.

        Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışına Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Berk, müdür yardımcıları Necip Nalçacı ve Ercan Karateke katıldı.

        Kağıt Rölyef Yapımı Kursu Öğretmeni Dilek Bıçakcı, AA muhabirine, sergideki eserlerin 80 kursiyer tarafından yaklaşık 7 ayda yapıldığını söyledi.

        Sergiye gösterine ilgiden memnun olduklarını ve sergide bulunan eserlerin el emeği göz nuru olduğunu belirten Bıçakcı, şunları kaydetti:

        "Kursiyerlerimiz hem çok güzel hobi ediniyorlar hemde sanatla uğraşıyorlar. Bunun yanında aile bütçelerinede katkı sunuyorlar. Burada satılan eserlerimizde oluyor. Bunların tüm geliri kursiyerlerimize direk gidiyor. Onlar sanatlarını sergilerken aynı ayda maddi katkıda sağlanmış oluyor. Kadınların sanattaki bu gücünü ve verdiğimiz emeği burada görmek gerçekten gurur verici. Türk kadını her zaman çok güçlüdür. Yeter ki imkan verilsin."

        Bıçakcı, serginin 4 Haziran'a kadar açık olduğunu ve tüm sanatseverleri beklediklerini sözlerine ekledi.

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