Gaziantep'te kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Akkent Mahallesi 11 No'lu Sokak'ta 27 Mayıs'ta, 27 S 0508 plakalı okul servisinde Mehmet Baki Özyetim (52) ile T.G. arasında, iddiaya göre alacak verecek nedeniyle kavga çıkmış, T.G'nin tabancayla yaraladığı Özyetim olay yerinde hayatını kaybetmişti. T.G. ise polise teslim olmuştu.

Önceki gün Akkent Mahallesi 11 No'lu Sokak'ta 27 S 0508 plakalı okul taşıtında Mehmet Baki Özyetim'in (52) öldürülmesiyle ilgili polise teslim olan T.G, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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