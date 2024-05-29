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        Gaziantep'te kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:26
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        Gaziantep'te kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

        Önceki gün Akkent Mahallesi 11 No'lu Sokak'ta 27 S 0508 plakalı okul taşıtında Mehmet Baki Özyetim'in (52) öldürülmesiyle ilgili polise teslim olan T.G, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Akkent Mahallesi 11 No'lu Sokak'ta 27 Mayıs'ta, 27 S 0508 plakalı okul servisinde Mehmet Baki Özyetim (52) ile T.G. arasında, iddiaya göre alacak verecek nedeniyle kavga çıkmış, T.G'nin tabancayla yaraladığı Özyetim olay yerinde hayatını kaybetmişti. T.G. ise polise teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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