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        Meslek liseliler akıllı sulama sistemi geliştirdi

        FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'teki meslek lisesi öğrencilerinin geliştirdikleri mobil uygulamayla çiftçiler hem tarlaların sulamasını uzaktan kontrol edebilecek hem de yağmur, don riski ve sıcaklıklarla ilgili durumlardan anında bilgi sahibi olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:11
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        Meslek liseliler akıllı sulama sistemi geliştirdi
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        FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'teki meslek lisesi öğrencilerinin geliştirdikleri mobil uygulamayla çiftçiler hem tarlaların sulamasını uzaktan kontrol edebilecek hem de yağmur, don riski ve sıcaklıklarla ilgili durumlardan anında bilgi sahibi olacak.

        Şahinbey ilçesindeki Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, ilçedeki çiftçilerin tarım faaliyetleri sürecinde yaşadıkları olumsuzlukları ve kayıpları ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

        Öğrenci ve öğretmenler, 2 yıl süren çalışmanın ardından cep telefonuyla uygulama üzerinden kontrol edilebilen otomasyon sulama sistemi geliştirdi. Meslek lisesi öğrencileri daha sonra otomasyon sulama sistemine hava durumunu ve toprağın nemini ölçebilen sensör ile veri depolaması için yazılım entegre etti.

        Sistem, okulun bahçesinde kurulan özel alanda başarıyla uygulanmaya başlandı.

        Sahadan edindiği bilgilerle çiftçileri yönlendirerek sulama için uygun şartları belirleyen sistem, su, para ve zamandan tasarruf sağlayacak.

        Bilişim teknolojileri öğretmeni Taner Şentürk, AA muhabirine, bölgelerindeki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kolaylaştırabilmek için öğrencileriyle sistem geliştirdiklerini anlattı.

        Tarlalarına sulama yapmak için giden çiftçilerin zaman ve maddi kayıplarının olduğunu dile getiren Şentürk, şunları kaydetti:

        "Bölgemiz çiftçilerden oluşmakta ve tarlalar da çiftçilerden uzakta. Zaman ve paradan tasarruf edilebilmesi için uzaktan kontrol edilebilen bir otomasyon geliştirdik. Çiftçilerimiz otomasyonu tarlalarına kurduklarında evlerinden kontrol edebilecek, sulamayı uzaktan başlatıp bitirebilecek. Çiftçiler, tarlalarında yağmur, don riski ve sıcaklıkla ilgili durumları bilecek. Amacımız çiftçilerimize faydalı olmak. Çiftçilerden talep gelirse bütün imkanlarımızı paylaşacağız."

        - Sistem okul bahçesinde uygulanıyor

        Bölümün 11. sınıf öğrencisi Hüseyin Uzsuz da ailesinin çiftçilik yapmasından dolayı proje fikrinin kendisinden çıktığını belirtti.

        Söz konusu sorunları ailesinin de yaşadığını bildiren Uzsuz, "Arkadaşlarla amacımız ülkemize ve ailemiz gibi çiftçilere katkıda bulunmak. Sistemi okulumuzda uyguluyoruz ve ileride büyük bahçelere yaymayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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