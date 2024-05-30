Gaziantep'te bir kişi dayısını tabancayla öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Yıldız'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

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