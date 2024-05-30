Gaziantep'te CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Gaziantep'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, Panorama 25 Aralık Müzesi Özdemir Bey Konferans Salonu'ndaki toplantıda, katılımcılara bilgi verdi.

Ersoy, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birçok kurum kurulduğunu, bunlardan birinin de İletişim Başkanlığı olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığının misyonlarından birinin, devletle millet arasındaki iletişimi güçlendirmek olduğunu aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Biz bugün 'devletle millet arasındaki köprü' sloganıyla başlattığımız CİMER'i anlatmak için buradayız. CİMER'de başvuru sayımız her geçen gün artarak devam ediyor. Geçen seneyi 7 milyon 650 bin başvuruyla rekor sayıyla kapattık. Tabii bunda depremin etkisi büyük. Bu yıl da ortalama 4,5 milyon civarında başvuru olacağını öngörüyoruz. Toplumun tüm kesiminden başvuru alan bir sistem olması CİMER'i özel yapıyor. CİMER'i, bütün vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini, eleştirilerini rahatça yapabileceği bir platform olma özelliğine getirdik. Bunu da mümkün olduğunda duyurmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı da sisteme dahil etmek için 'Engelsiz CİMER'i de hayata geçirdik. Bu minvalde geçen sene 3 bin engelli vatandaşımız başvuru yaptı. Biz bu platformda vatandaşlarımızın derdine çare bulmaya çalışıyoruz."