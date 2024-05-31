Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:09 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ile depremde ölenlerin aileleri katıldı.

        Duruşma savcısının yeniden bilirkişi raporu alınması talebini mahkeme heyeti reddetti.

        Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararları bulunan firari sanıklar Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever'in dosyasının ayrılmasını talep etti, sanıklar Yılmaz Şahin Yurtyapan, Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt'ün üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

        Savcı, sanık Nejdet Alpay hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etti.

        Sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini istedi.

        Bazı sanık avukatları esasa ilişkin savunma için süre istedi.

        Duruşmada Hasan Hüseyin Sever'in avukatı Ersan Şen, firari müvekkiline tutuklanmama garantisi verilmesini talep etti.

        Bu talebe depremde ölenlerin yakınları tepki gösterdi.

        Mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Mustafa Kökmen Bulvarı'ndaki Furkan Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 6 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
        Gaziantep'te CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
        Gaziantep'te bir kişi dayısını tabancayla öldürdü
        Gaziantep'te bir kişi dayısını tabancayla öldürdü
        Meslek liseliler akıllı sulama sistemi geliştirdi
        Meslek liseliler akıllı sulama sistemi geliştirdi
        Para vermeyen dayısını tabancayla öldürdü
        Para vermeyen dayısını tabancayla öldürdü
        İslahiye Kaymakamı Soylu, kırmızıbiber üreticilerini tarlada ziyaret etti
        İslahiye Kaymakamı Soylu, kırmızıbiber üreticilerini tarlada ziyaret etti
        Gaziantep'te kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı