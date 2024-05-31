Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ile depremde ölenlerin aileleri katıldı.

Duruşma savcısının yeniden bilirkişi raporu alınması talebini mahkeme heyeti reddetti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararları bulunan firari sanıklar Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever'in dosyasının ayrılmasını talep etti, sanıklar Yılmaz Şahin Yurtyapan, Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt'ün üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.