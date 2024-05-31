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        Gaziantep'te itfaiye ekipleri, çiftçilerle mahsul nöbeti tutuyor

        Gaziantep'te itfaiye ekipleri, ekili tarım arazilerinde oluşabilecek yangınlara karşı çiftçilerle mahsul nöbeti tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:25 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:25
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        Gaziantep'te itfaiye ekipleri, çiftçilerle mahsul nöbeti tutuyor
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        Gaziantep'te itfaiye ekipleri, ekili tarım arazilerinde oluşabilecek yangınlara karşı çiftçilerle mahsul nöbeti tutuyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri, ekili alanların yoğun olduğu Şahinbey, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı, Araban ve Nizip ilçelerinde olası yangınlara karşı 75 araç ve 424 müdahale personeliyle hazır bekliyor.

        Ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla çiftçilerin buğday, arpa ve benzeri ürünlerin ekili olduğu alanları 7/24 gözetim altında tutuyor.

        İtfaiye ekipleri, geçen yıl yangınların sık yaşandığı alanlarda önlemleri artırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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