Gaziantep'te itfaiye ekipleri, çiftçilerle mahsul nöbeti tutuyor

Gaziantep'te itfaiye ekipleri, ekili tarım arazilerinde oluşabilecek yangınlara karşı çiftçilerle mahsul nöbeti tutuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri, ekili alanların yoğun olduğu Şahinbey, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı, Araban ve Nizip ilçelerinde olası yangınlara karşı 75 araç ve 424 müdahale personeliyle hazır bekliyor.

Ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla çiftçilerin buğday, arpa ve benzeri ürünlerin ekili olduğu alanları 7/24 gözetim altında tutuyor.