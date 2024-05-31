Gaziantep'te dayısını tabancayla öldüren kişi tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dayısını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dayısını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
Kurbanbaba Mahallesi'nde dün borç para vermediği iddiasıyla tartıştığı dayısı Faruk Yıldız'ı tabancayla ateş ederek öldüren ve kaçan Özkan Tutar'ın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, zanlıyı Osmaniye'de yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Tutar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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