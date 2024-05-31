Gaziantep'te dayısını tabancayla öldüren kişi tutuklandı

Kurbanbaba Mahallesi'nde dün borç para vermediği iddiasıyla tartıştığı dayısı Faruk Yıldız'ı tabancayla ateş ederek öldüren ve kaçan Özkan Tutar'ın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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