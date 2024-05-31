Gaziantep'te biber fabrikalarında denetim yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile zabıta ekipleri biber fabrikalarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimde halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz şartların önüne geçmek amacıyla hijyen, etiket bilgileri, depolama şartları ile kaliteli biber ve salça üretiminde konularında işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Küçük, orta ve büyük ölçekli 20'den fazla tesisi kontrol eden ekipler, uygun koşullarda çalışan işletmelere teşekkür etti, aksaklıkların giderilmesi noktasında işletmeleri uyardı.