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        GAÜN'de öğrencilere hijyene seti dağıtıldı

        Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) öğrenciler, Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında, akranlarına içerisinde kolonya, ıslak mendil, peçete ve sabun olan hijyen seti dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:18 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:19
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        GAÜN'de öğrencilere hijyene seti dağıtıldı
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        Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) öğrenciler, Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında, akranlarına içerisinde kolonya, ıslak mendil, peçete ve sabun olan hijyen seti dağıttı.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, öğretim görevlileri Ayça Pekmez Bahçeci ve Hasan Saçıkara koordinatörlüğünde, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğrencileri tarafından temizliğin önemine ilişkin proje yürütüldü.

        Proje kapsamında temizliğin önemine dikkati çekmek için 750 öğrenciye içerisinde kolonya, ıslak mendil, peçete ve sabun olan hijyen seti dağıtıldı.

        Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Saçıkara, öğrencilerle birlikte hayata dokunan, toplumsal duyarlılık bilincinin gelişmesine yönelik projeler yürüttüklerini ifade etti.

        Anlamlı bir proje ortaya koyduklarını belirten Saçıkara, şunları kaydetti:

        "Bu projelerden çok güzel geri dönüşler aldık. Ancak koronavirüs ve depremlerden sonra yeni ve sürece uygun projeler üretme ihtiyacının ortaya çıktığını gördük. Bu bağlamda öğrencilerimizle, eğitim gören arkadaşları için onlara destek olmak ve yanlarında olduklarını hissettirmek için bu proje fikrini geliştirdik. Büyük fedakarlıkla projemize sponsorluk yapan firmaların desteğini aldık. Öte yandan hazırlanan hijyen paketlerini öğrencilerimize ulaştırdık. Tüm bunların sonunda bu anlamlı projeyi ortaya çıkardık."

        Öğretim Görevlisi Ayça Pekmez Bahçeci de öğrencilerde hijyen konusunda farkındalık oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını, setlerin dağıtıldığı öğrencilerin ise hediyelerin kendileri için çok anlamlı ve değerli olduğunu ifade ettiklerini belirtti.

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