Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Konuşmaların ardından katılımcılar, Filistinliler için dua etti.

Grup adına konuşan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mehmet Furkan Karadağ, Filistin'de soykırım yapıldığını belirterek, "İzzetli Gazze halkına selam olsun. Gazze'de canı pahasına çalışan onurlu sağlık çalışanlarına selam olsun. Buraya Gazze'nin sesi olma adına gelenlerden Allah razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.