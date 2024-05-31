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        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:43 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:43
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        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Gaziantep Lisesi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Yeşilsu Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'ne yürüdü.

        "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan katılımcılar, tekbir getirdi.

        Grup adına konuşan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mehmet Furkan Karadağ, Filistin'de soykırım yapıldığını belirterek, "İzzetli Gazze halkına selam olsun. Gazze'de canı pahasına çalışan onurlu sağlık çalışanlarına selam olsun. Buraya Gazze'nin sesi olma adına gelenlerden Allah razı olsun." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, Filistinliler için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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