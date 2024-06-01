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        Gaziantep FK'nin en istikrarlısı kaleci Nita

        MEHMET AKİF PARLAK - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasından itibaren Gaziantep FK formasını giymeye başlayan kaleci Florin Nita, 34 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı oyuncusu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:05
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        Gaziantep FK'nin en istikrarlısı kaleci Nita
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        MEHMET AKİF PARLAK - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasından itibaren Gaziantep FK formasını giymeye başlayan kaleci Florin Nita, 34 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı oyuncusu oldu.

        Sezon başında Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen'i kiralık olarak kadrosuna katan Gaziantep FK, bu oyuncunun kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında 10 gol yedi ve galibiyet elde edemedi.

        Kırmızı-siyahlı yönetim, bunun üzerine Sparta Prag'dan kaleci Nita'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

        Ligin 5. haftasında kaleyi devralan Rumen file bekçisi, devam eden tüm haftalarda 90 dakika sahada kaldı.

        Söz konusu 34 maçta kalesinde 47 gole engel olamayan 36 yaşındaki oyuncu, 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

        Takımının yenildiği maçlarda bile tribünlerden destek gören Nita, Gaziantep ekibinin ligde kalmasına büyük katkı verdi.

        - En çok süre alan Mustafa Eskihellaç

        Gaziantep FK'de en çok süre alan futbolcu ise 3 bin 69 dakika ile kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç oldu.

        Ligde oynanan 35 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mustafa Eskihellaç, ligin 23. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasında sarı kart cezası ve ligin 26 ile 27. haftalarında sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

        Oynadığı müsabakalarda 3 bin 69 dakika sahada kalan Mustafa Eskihellaç, 2 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

        - En çok gol atan Dragus

        Güneydoğu temsilcisinde bu sezon en fazla golü, Rumen forvet Denis Dragus kaydetti.

        Ligde 34 maçta görev alan Dragus, attığı 14 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

        Ayrıca Dragus'un gol attığı maçlarda Gaziantep FK, sadece Trabzonspor'a karşı mağlubiyet yaşadı.

        - En çok asist yapan oyuncu Maxim

        Kırmızı-siyahlı ekipte 4. sezonunu geçiren Rumen oyuncu Alexandru Maxim, bu sezon da takımına önemli katkıda bulundu.

        Maxim, bu sezon yaptığı 9 asistle takımın gol atmasına katkı verirken 3 kez de fileleri havalandırdı.

        - Sezonu 3 teknik adam ile kapattı

        Süper Lig'de sezona teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan Gaziantep ekibi, ilk 4 haftada puanla tanışamayınca Güneş'le 4 Eylül 2023'te yollarını ayırdı.

        Kırmızı-siyahlı yönetim, teknik direktörlük koltuğunu 7 Eylül 2023'te daha önce de takımı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya emanet etti.

        Sumudica, Gaziantep FK'deki ikinci döneminde 22 lig maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 10 mağlubiyet yaşayan Sumudica, takımının başında çıktığı müsabakalarda 1,09 puan ortalaması elde etti.

        Sumudica ile 6 Mart'ta yollarını ayıran Gaziantep FK, takımın başına bu kez Selçuk İnan'ı getirdi.

        Düşme hattında olan takımın başına geçen İnan, Gaziantep serüvenine Beşiktaş'ı 2-0 yenerek başladı.

        İnan, takımın başında çıktığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak maç başına 1,60 puan ortalaması yakaladı.

        Özellikle son haftalarda alınan galibiyetlerle takımı ligde tutmayı başaran teknik direktör İnan'ın, Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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