Antep fıstığı "Güz Güzeli" ile her yıl hasat verecek

–KEMAL KARAGÖZ - Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün geliştirdiği "Güz Güzeli" çeşidi fıstık ağacı, her yıl meyve vermesi, ürünlerinin iri olması ve çıtlatma aralığının yüksek olması gibi özellikleriyle çiftçilerin yüzünü güldürecek.

Enstitü Müdürü Ahmet Şahan, AA muhabirine, Antep fıstığında verim ve kaliteyi artırmak için son yıllarda önemli çalışmalara imza attıklarını, bir ağaçta ortalama 15 yıl süren meyve verme sürecini "Tekin" çeşidiyle 5 yıla indirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır "Güz Güzeli" çeşidi üzerinde çalıştıklarını dile getiren Şahan, şöyle konuştu: "Öne çıkan çeşitlerimizi tescillendirip çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Güz Güzeli bunlardan bir tanesi. Tekin'e rakip olacak bir çeşit. Erken meyveye yatan, 3-4 yıl içerisinde meyve alabileceğimiz bir çeşit. Meyvesi iri, çıtlatma aralığı yüksek, her yıl meyve veren bir çeşit. Bunu da şu an tescilledik. Yakın zamanda çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Çiftçilerimizin bu çeşide çok rağbet edeceğini ümit ediyorum."