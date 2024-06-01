İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi.

Balıklı Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepki gösteren sloganlar attı.

Filistin İnisiyatifi adına açıklama yapan Mehmet Kaplan, Gazze'deki soykırımın 7 aydır sürdüğünü söyledi.

Kaplan, "Yaşanan vahşet her gün daha da büyüyor. Güvenli bölge kalmamasından, Refah'a saldırıların başlamasından, açlıktan ölümlerden, hastanelerin hizmet dışı kalmasından ve salgın hastalıkların yayılmasından korkuluyordu ve her defasında korkulandan fazlası oldu. Dünya ise bu olanları sessizce izlemeye devam etti." diye konuştu.