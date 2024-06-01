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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:26
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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi
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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi.

        Balıklı Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepki gösteren sloganlar attı.

        Filistin İnisiyatifi adına açıklama yapan Mehmet Kaplan, Gazze'deki soykırımın 7 aydır sürdüğünü söyledi.

        Kaplan, "Yaşanan vahşet her gün daha da büyüyor. Güvenli bölge kalmamasından, Refah'a saldırıların başlamasından, açlıktan ölümlerden, hastanelerin hizmet dışı kalmasından ve salgın hastalıkların yayılmasından korkuluyordu ve her defasında korkulandan fazlası oldu. Dünya ise bu olanları sessizce izlemeye devam etti." diye konuştu.

        Kanlı işgale karşı çıkmak zorunda olduklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

        "Dünyanın vicdan sahibi insanları aylardır meydanlarda, okullarda soykırıma karşı sesini yükseltirken, güç sahipleri ne zaman somut sonuç almaya odaklı yaptırım uygulamak üzere harekete geçecek? Sapkın ideolojisiyle mezardaki ölülere bile saldıran siyonistlerin tüm dünya halkları için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu ne zaman fark edeceksiniz? Gazze'yi, Refah'ı gündemden düşürmeyeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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