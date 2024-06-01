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        Gaziantep'te "baklava sarısı" 8 Milli Elektrikli Tren Seti'nin yıl sonunda raylara inmesi hedefleniyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak üretilen "baklava sarısı" 8 Milli Elektrikli Tren Seti Gaziantep'te vatandaşlara hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:05 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:05
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        Gaziantep'te "baklava sarısı" 8 Milli Elektrikli Tren Seti'nin yıl sonunda raylara inmesi hedefleniyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak üretilen "baklava sarısı" 8 Milli Elektrikli Tren Seti Gaziantep'te vatandaşlara hizmet verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin ve beraberindeki heyet, Sakarya'da TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Gaziray Projesi'nde kullanılmak üzere TÜRASAŞ tarafından üretilen ve 32 vagondan oluşan 8 tren setinin yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

        Başkan Şahin ve beraberindeki heyet, kentte vatandaşlara hizmet edecek tren setlerini inceledi.

        Tren setlerinin rengi ise Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden en çok oy olan "Baklava sarısı" olarak belirlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Şahin, GAZİRAY Projesi ile kara tren hattının dönüştürüldüğü ve şehrin toplu taşımasına önemli katkı sağlandığını aktararak şunları kaydetti:

        "GAZİRAY başlayınca başkentten kiralık tramvaylar geldi ve çalışmaya başladı. Biz beyannamemizde de söylemiştik motorunu yüzde 100 yerli ve milli olarak üretilmiş tren setinin bu yılın sonunda montajını tamamlayarak denemelerine başlayacağımızı. Bu yüzden bugün buraya Sakarya'ya üretim tesislerine geldik, yerinde, üretimin ilerlemesini iki teknik grup üzerinden geçtik, sahada yapılan çalışmaları gördük. Halkımıza renk için anket yapmıştık, şehre çok yakışacak bir rengi seçmiş olduk. Koltuklar Gaziantep'e özel tasarlanmış durumda."

        TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar da üretimlerin devam ettiğini ve yıl sonunda sevkiyatların başlayacağını ifade etti.

        Sipariş ve tedarik konusunda bir sıkıntı bulunmadığını dile getiren Yazar, şunları ifade etti:

        "Son gelinen şekliyle kasım ayı itibarıyla montajı bitirmiş olacağız ve sevkiyatımızı yıl sonuna kadar yapıp Gaziantep'te testlere başlamış olacağız. Bu trenin özelliği şu, bütün yer sistemi yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildi. Bütün trenin kontrollerini sağlayan sistemleri de yerli ve milli olarak gerçekleştirildi. TÜRASAŞ'ın ürettiği ilk yerli ve milli tren seti, yer seti ve tren kontrol yönetim sistemi Gaziantep'in GAZİRAY hattında kullanılmış olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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