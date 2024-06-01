Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi kurtarılamadı

Meşe, hastanede yapılan müdaheleye rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Tahtani Mahallesi Karlık Sokak'ta, elektrik mühendisi Hasan Meşe, çalışma için elektrik direğine çıktı.

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