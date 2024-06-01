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        Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi kurtarılamadı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 22:20 Güncelleme: 01.06.2024 - 22:20
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        Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi kurtarılamadı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgilere göre, Tahtani Mahallesi Karlık Sokak'ta, elektrik mühendisi Hasan Meşe, çalışma için elektrik direğine çıktı.

        Akıma kapılan Meşe, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Meşe, hastanede yapılan müdaheleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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