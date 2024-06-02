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        İslahiye'de aranan 92 kişi yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 92 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 08:45 Güncelleme: 02.06.2024 - 08:47
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        İslahiye'de aranan 92 kişi yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 92 kişi yakalandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İslahiye İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik geçenay çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu 92 kişi yakalandı.

        Firari hükümlüler ceza evine teslim edilirken diğerleri hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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