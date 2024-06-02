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        Gaziantep'te düğünde gelin ve damada takı yerine tır lastiği hediye edildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır şoförünün düğün töreninde çifte, takı yerine tır lastiği hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:31
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        Gaziantep'te düğünde gelin ve damada takı yerine tır lastiği hediye edildi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır şoförünün düğün töreninde çifte, takı yerine tır lastiği hediye edildi.

        Büşra ve Alican Yıldırım çifti, İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda yapılan törenle hayatlarını birleştirdi.

        Düğüne katılan davetlilerden lastik bayisi İbrahim Göğebakan, tır şoförlüğü yapan arkadaşı Alican'a hediye olarak süslediği araç lastiğini hediye etti.

        Arkadaşlarının hediyesi karşısında şaşıran damat Alican Yıldırım, "Bizim için sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Süper oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Çifte, araç lastiği hediye eden Göğebakan da "Arkadaşımıza düğün hediyesi olarak altın yerine kara altın (kara lastik) getirdim. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah. Güzel günlerde kullansın." diye konuştu.

        Düğünler için alışılmışın dışında olan hediye, damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümsetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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