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        Gaziantep'te "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği

        Gaziantep'te 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:02
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        Gaziantep'te "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği
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        Gaziantep'te 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesince organize edilen etkinlikte her yaştan yaklaşık 500 kişi, Hitit Kapısı ve Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

        Hitit Kapısı'ndaki startı Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.

        Bisikletseverlere vatandaşlar da el sallayarak destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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