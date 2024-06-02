Gaziantep'te "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği
Gaziantep'te 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.
Gaziantep'te 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesince organize edilen etkinlikte her yaştan yaklaşık 500 kişi, Hitit Kapısı ve Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.
Hitit Kapısı'ndaki startı Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.
Bisikletseverlere vatandaşlar da el sallayarak destek verdi.
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