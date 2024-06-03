Gaziantep'te jandarmadan öğrencilere ziyaret etti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri ilkokulda eğitim gören minik öğrencileri ziyaret etti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri ilkokulda eğitim gören minik öğrencileri ziyaret etti.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı İslahiye Boğaziçi Jandarma Komutanlığı personelleri, "Güvenli Eğitim ve Koordinasyon" kapsamında ilçe merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki kırsal Yağızlar Mahallesi İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrencilerle bir araya geldi.
Ziyaret ekipler, çocuklara, trafik bilincinin arttırılması, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları hakkında eğitim verdi.
Jandarmanın kullandığı araç ve gereçlerin tanıtıldığı ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
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