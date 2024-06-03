Gaziantep'te jandarmadan öğrencilere ziyaret etti

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı İslahiye Boğaziçi Jandarma Komutanlığı personelleri, "Güvenli Eğitim ve Koordinasyon" kapsamında ilçe merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki kırsal Yağızlar Mahallesi İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrencilerle bir araya geldi.

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