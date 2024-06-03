Nurdağı'nda "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.

Nurdağı Belediyesince kapalı uzay çatılı pazar yerinde organize edilen etkinliğe her yaştan bisikletli katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, buradaki konuşmasında, önceliklerinin depremden sonra bozulan ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri bağlayan yollar olduğunu belirtti.

Yolları yaparken bisiklet yollarını da yapacaklarını anlatan Yıldırır, şunları kaydetti:

"Her şeyin dijitalleştiği bu çağda hazırcılığın etkisiyle doğal olarak obezite artıyor. Bunun yanında gençlerimiz maalesef ki kendini uyuşturucu ve madde kullanımlarına verebiliyor. Bunun için biz bugün bisiklet farkındalığı yaptık. Hemşerilerimiz bisiklet sürerek hem sağlıklı bir yaşam sürsün hem de gençlerimiz madde kullanımından uzak kalarak kendilerini spora versin. Hepinize sağlıklı bisikletli sporlu günler diliyorum."

Daha sonra Başkanı Yıldırır, bir grup bisikletliyle pedal çevirdi.