Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nurdağı'nda "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği yapıldı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:39 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurdağı'nda "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Nurdağı Belediyesince kapalı uzay çatılı pazar yerinde organize edilen etkinliğe her yaştan bisikletli katıldı.

        Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, buradaki konuşmasında, önceliklerinin depremden sonra bozulan ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri bağlayan yollar olduğunu belirtti.

        Yolları yaparken bisiklet yollarını da yapacaklarını anlatan Yıldırır, şunları kaydetti:

        "Her şeyin dijitalleştiği bu çağda hazırcılığın etkisiyle doğal olarak obezite artıyor. Bunun yanında gençlerimiz maalesef ki kendini uyuşturucu ve madde kullanımlarına verebiliyor. Bunun için biz bugün bisiklet farkındalığı yaptık. Hemşerilerimiz bisiklet sürerek hem sağlıklı bir yaşam sürsün hem de gençlerimiz madde kullanımından uzak kalarak kendilerini spora versin. Hepinize sağlıklı bisikletli sporlu günler diliyorum."

        Daha sonra Başkanı Yıldırır, bir grup bisikletliyle pedal çevirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Özhaseki açıkladı! "Bazı illerde 40 dereceyi aşacak!"
        Bakan Özhaseki açıkladı! "Bazı illerde 40 dereceyi aşacak!"
        İhracatta mayıs rekoru
        İhracatta mayıs rekoru
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te jandarmadan öğrencilere ziyaret etti
        Gaziantep'te jandarmadan öğrencilere ziyaret etti
        Gaziantep'te üniversitelilerden hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret
        Gaziantep'te üniversitelilerden hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret
        Gaziantep FK'nin yeni sezonda gözü Avrupa'da
        Gaziantep FK'nin yeni sezonda gözü Avrupa'da
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Şahinbey etabını Ali Gürbüz kazandı
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Şahinbey etabını Ali Gürbüz kazandı
        Gaziantep'te minibüsün çarptığı motosikletteki çocuk ve yaya öldü
        Gaziantep'te minibüsün çarptığı motosikletteki çocuk ve yaya öldü
        Gaziantep'te "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği
        Gaziantep'te "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği