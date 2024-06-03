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        Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yüzde 98'i tamamlandı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşasında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:32
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        Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yüzde 98'i tamamlandı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşasında sona gelindi.

        Depremde ağır hasar gören Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yıkılmasının ardından ilçede sahra hastanesi ve mobil sağlık uygulamasıyla vatandaşlara hizmet verildi.

        Yıkılan binanın olduğu alana yapılan Nurdağı Devlet Hastanesi'nin inşaatını yürüten firmanın mühendislerinden Semih Arslan, gazetecilere, yapının yüzde 98'inin tamamlandığını söyledi.

        Hastanenin 17 bin metrekare alan üzerine 2 katlı ve çelik konstrüksiyon olarak yapıldığını belirten Arslan, "Hastanemizde 12 poliklinik odası, 16 yataklık yoğun bakım kapasitesi ve 4 ameliyathane bulunuyor. Hastane büyük oranda tamamlandı, yakında hasta kabulüne başlayacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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