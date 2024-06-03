Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yüzde 98'i tamamlandı

Hastanenin 17 bin metrekare alan üzerine 2 katlı ve çelik konstrüksiyon olarak yapıldığını belirten Arslan, "Hastanemizde 12 poliklinik odası, 16 yataklık yoğun bakım kapasitesi ve 4 ameliyathane bulunuyor. Hastane büyük oranda tamamlandı, yakında hasta kabulüne başlayacak." dedi.

Yıkılan binanın olduğu alana yapılan Nurdağı Devlet Hastanesi'nin inşaatını yürüten firmanın mühendislerinden Semih Arslan, gazetecilere, yapının yüzde 98'inin tamamlandığını söyledi.

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