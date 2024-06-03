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        Gaziantep'te "Muhtarlar Akademisi" başladı

        Muhtarların hizmet standartlarını yükseltmek ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen "Muhtarlar Akademisi"nin açılış toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:45 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:45
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        Gaziantep'te "Muhtarlar Akademisi" başladı
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        Muhtarların hizmet standartlarını yükseltmek ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen "Muhtarlar Akademisi"nin açılış toplantısı düzenlendi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, HKÜ Hukuk Fakültesi amfisinde yapılan toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğindeki çalışmanın konu başlıkları ele alındı.

        Muhtarların daha etkin ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamayı hedefleyen ve 14 gün devam edecek olan eğitimde, afet ve risk yönetimi, kamu yönetimi, halk sağlığı, bilgisayar eğitimi, arabuluculuk, marka şehirler, halkla ilişkiler gibi 7 ana başlık üzerinde 774 muhtara eğitim verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları kaydetti:

        "Teorik bilgiyi pratiğe dökmek çok önemli. Bilimle aklı hayatın bir parçası yapmalıyız. Bu bakış açısıyla ancak koyduğumuz hedeflere ulaşabiliriz. Önemli bir dönemin başındayız. Burada 3, 4 ve 5 dönem muhtarlık yapanlar var. Bu muhtarlarımızda büyük tecrübe var. Bunun yanında heyecanla alana ilk kez adım atmış muhtarlarımız var. Bu bahsettiğimiz iki grubun birbirinden öğreneceği çok şey var. İnsanlarımız bizlere güvendi ve oy verdi. Oy itibardır. Oy aynı zamanda da vebaldir. Üzerimizde büyük bir vebal var. Hem halka karşı hem de hakka karşı. Halka hizmet ve hakka hizmet diyerek yolumuza devam ediyoruz."

        HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise muhtarların demokrasinin birer neferi olduğunu aktararak, "Nefer, her şeyi önceden bilen, her şeye çözüm getiren kişidir. Biz aslında muhtarlara iletişim eğitimi de vereceğiz ancak muhtarlarımız bu konuda zaten oldukça iyi. Biz burada, afet yönetimi olsun, halk sağlığı olsun, bilgisayar eğitimi olsun bu gibi konularda eğitimler verip muhtarlarımızın bilgilerini pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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