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        Gaziantep'in mayıs ihracatı 900 milyon doları aştı

        Gaziantep'in ihracatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 902 milyon 26 bin dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:47 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:47
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        Gaziantep'in mayıs ihracatı 900 milyon doları aştı
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        Gaziantep'in ihracatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 902 milyon 26 bin dolara ulaştı.

        Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, yazılı açıklamasında, Gaziantep'in her konuda yükselen bir yıldız olduğunu ifade etti.

        İhracat rakamlarından memnun olduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Gaziantep mayıs ayında 902 milyon 26 bin dolar ihracat gerçekleştirerek bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artış sağladı. Mayıs ayı ihracatımızla birlikte 2024 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla 4 milyar 139 milyon 93 bin dolar ihracata ulaşmayı başardık. Bu başarının asıl mimarı ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve kıymetli çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum."

        İsrail için alınan ticari kararı da değerlendiren Yıldırım, "Biz alınan bu kararı sonuna kadar destekliyoruz. İnsanlığın, vicdanın, merhametin olmadığı yerde para konuşulamaz." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi de kentin hem aylık hem de dönem ihracatında en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer aldığına işaret etti.

        Kent ihracatının artarak devam ettiğini belirten Ünverdi, "Her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz kalkınmasının öncüsü olan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." görüşüne yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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