Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Güneydoğu'nun mayıs ayı ihracatı 1 milyar doları aştı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden mayıs ayında 1 milyar 47 milyon 712 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğu'nun mayıs ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden mayıs ayında 1 milyar 47 milyon 712 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, küresel ve yerel ölçekteki ekonomik ve diğer anlamdaki tüm zorluklara rağmen bölge ihracatının yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti.

        Temel hedeflerinin önce 2022 yılı seviyesine ulaşıp o rakamları stabil hale getirmek olduğunu belirten Kileci, şöyle devam etti:

        "Mayıs ayında bölgemiz 1 milyar 47 milyon 712 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ekonomide sağlanacak istikrarla birlikte ihracatımızı daha da ileri seviyelere taşımak istiyoruz. İhracatçılarımız, devletimizden birçok alanda destek bekliyor. Biz ülkemize döviz kazandırıyoruz. Katma değerli üretim yapan, döviz kazandıran sektörlere yönelik çeşitli destek mekanizmalarının ortaya koyulması gerekiyor. İşçilik maliyetlerimiz, enerji maliyetlerimiz ve bazı kalemlerdeki üretim maliyetlerimiz rekabet ettiğimiz ülkelere göre bir hayli yüksek. Kamu otoritelerinin, alacakları kararlarda ihracatımızın sürdürülebilirliğini koruma konusunu önceliklendirmesini bekliyoruz.”

        Kileci, 186 ülkeye ihracat yaptıklarını, Irak, ABD, Suriye, Birleşik Krallık ve Almanya'nın dış satımda ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram

        Benzer Haberler

        Gaziantep'in mayıs ihracatı 900 milyon doları aştı
        Gaziantep'in mayıs ihracatı 900 milyon doları aştı
        Gaziantep'te "Muhtarlar Akademisi" başladı
        Gaziantep'te "Muhtarlar Akademisi" başladı
        Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yüzde 98'i tamamlandı
        Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yüzde 98'i tamamlandı
        Nurdağı'nda "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği yapıldı
        Nurdağı'nda "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği yapıldı
        Gaziantep'te jandarmadan öğrencilere ziyaret etti
        Gaziantep'te jandarmadan öğrencilere ziyaret etti
        Gaziantep'te üniversitelilerden hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret
        Gaziantep'te üniversitelilerden hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret