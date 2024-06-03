Gaziantep'te çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

Bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı İtfaiye Amirliği ile Hassa Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

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