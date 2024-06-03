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        Gaziantep'te çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 20:09 Güncelleme: 03.06.2024 - 20:09
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        Gaziantep'te çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

        Kuzuluk Mahallesi kırsalında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

        Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı İtfaiye Amirliği ile Hassa Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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