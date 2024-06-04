Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te minik eller doğadaki çöpleri topladı

        Gaziantep'te, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Erikçe Ormanı'nda çöp topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:45 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te minik eller doğadaki çöpleri topladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Erikçe Ormanı'nda çöp topladı.

        TEMA gönüllüsü çok sayıda ilkokul öğrencisi, çevre temizliğine ve orman yangınına dikkat çekmek amacıyla Erikçe Ormanı'nda buluştu.

        Minik çevreciler, doğadaki çöpleri tek tek toplayarak poşetlere doldurdu.

        TEMA Gaziantep İl Temsilcisi Muharrem Katıoğlu, gazetecilere, etkinliği her yıl düzenli olarak yaptıklarını belirtti.

        Kurallara dikkat edilirse orman yangınlarının büyük bölümünün azaltılacağını ifade eden Katıoğlu, şunları kaydetti:

        "Herkesin bildiği gibi, piknik ateşleri tam olarak söndürülmeli, ormanlık alanlara özellikle cam şişe atıkları atılmamalı, yollara veya ormanlık alanlara sigara izmariti atılmamalı, verimli toprakların bilinçsizce yakıldığı anız yakma tamamen önlenmeli, ormanlarımızın yeşil vatan olduğu herkese anlatılmalı. Herkesin hayallerini süsleyen yeşil bir çevre kuş sesleri ve su şırıltılarına erişmemiz bizim elimizde. Yaşanabilir bir gezegen için başka dünyalar aramaya gerek yok."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te, 8 bin tarım işçisiyle sarımsak hasadı başladı
        Gaziantep'te, 8 bin tarım işçisiyle sarımsak hasadı başladı
        Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi...
        Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi...
        Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu
        Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu
        Gaziantep'te çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
        Gaziantep'te çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
        Güneydoğu'nun mayıs ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
        Güneydoğu'nun mayıs ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
        Gaziantep'in mayıs ihracatı 900 milyon doları aştı
        Gaziantep'in mayıs ihracatı 900 milyon doları aştı