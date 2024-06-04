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        Gaziantep'te 6 dönümluk buğday ekili alan yandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 dönümlük buğday ekili alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:05
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        Gaziantep'te 6 dönümluk buğday ekili alan yandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 dönümlük buğday ekili alan yandı.

        Zencirli Mahallesi yakınlarındaki ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 6 dönüm tarım alanı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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