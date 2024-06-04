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        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

        Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:07
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        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu
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        Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu.

        Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce bulunan ve bıçak barbesi bulunduğu anlaşılan cesedin Suriye uyruklu Dibe Cevat'a ait olduğu tespit edildi.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.

        Ekipler, genç kadının kocası Suriye uyruklu A.M'yi (35) gözaltına aldı.

        Kadının cesedinin çöp konteynerine götürülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, bir kişinin beze sarılmış cesedi sırtında taşıyarak apartmandan çıkması ve çöp konteynerine doğru ilerlemesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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