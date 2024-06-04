Gaziantepli genç tiyatrocular oyunlarının gelirini Filistinli çocuklara bağışlayacak

Filistin'de acımasız bir savaşın yaşandığını ifade eden Gemici, tüm geliri Filistinli çocuklara ulaştıracaklarını dile getirdi.

Ekip bu oyundan elde ettiği geliri, Filistinli çocuklara gönderecek.

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