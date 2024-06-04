Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantepli genç tiyatrocular oyunlarının gelirini Filistinli çocuklara bağışlayacak

        Gaziantep'te gönüllü gençlerden oluşan tiyatro ekibi, oyunlarından elde ettikleri geliri Filistinli çocuklara ulaştıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:48 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantepli genç tiyatrocular oyunlarının gelirini Filistinli çocuklara bağışlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te gönüllü gençlerden oluşan tiyatro ekibi, oyunlarından elde ettikleri geliri Filistinli çocuklara ulaştıracak.

        Gazikent Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, "Damat Adayları" adlı oyununu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde sahneledi.

        Ekip bu oyundan elde ettiği geliri, Filistinli çocuklara gönderecek.

        Gençlik Merkezi Müdürü Hayrettin Gemici, AA muhabirine, geçmişteki tiyatro oyunlarında elde ettikleri geliri hastalara ve köy çocuklarına gönderdiklerini söyledi.

        Filistin'de acımasız bir savaşın yaşandığını ifade eden Gemici, tüm geliri Filistinli çocuklara ulaştıracaklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        İlk 11 belli oldu!
        İlk 11 belli oldu!
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Feribottan Keban Baraj Gölü’ne atladı
        Feribottan Keban Baraj Gölü’ne atladı
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        'Öldü' dendi, cenaze işlemlerinde yaşadığı fark edildi
        'Öldü' dendi, cenaze işlemlerinde yaşadığı fark edildi
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Davada yeni gelişme
        Davada yeni gelişme
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!

        Benzer Haberler

        Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış cesedi bulunan kadını, eşi öldürmü...
        Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış cesedi bulunan kadını, eşi öldürmü...
        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu
        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış cesedi bulunan kadını, eşi öldürmü...
        Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış cesedi bulunan kadını, eşi öldürmü...
        Gaziantep'te 6 dönümluk buğday ekili alan yandı
        Gaziantep'te 6 dönümluk buğday ekili alan yandı
        Gaziantep'te minik eller doğadaki çöpleri topladı
        Gaziantep'te minik eller doğadaki çöpleri topladı
        Gaziantep'te, 8 bin tarım işçisiyle sarımsak hasadı başladı
        Gaziantep'te, 8 bin tarım işçisiyle sarımsak hasadı başladı