Gaziantep Valisi Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin İslahiye'yi ziyaret etti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye'yi ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve protokol ile birlikte bir dizi ziyaretler yaparak incelemelerde bulundu.

Çeber ve beraberindekiler, İslahiye'deki 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'na çıktı.

Protokol üyeleri, yaylada bölgeye özgü GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü destekleriyle yetiştirilen yayla çileği hasadına katıldı.