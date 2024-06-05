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        Gaziantep'te Karasu Çayı'ndaki renk değişimi ve koku için inceleme

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'ndan akan suyun renk değiştirmesi ve çevreye koku yayması üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 09:31 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:31
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        Gaziantep'te Karasu Çayı'ndaki renk değişimi ve koku için inceleme
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'ndan akan suyun renk değiştirmesi ve çevreye koku yayması üzerine inceleme başlatıldı.

        İlçedeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'ndaki suyun renk değiştirdiğini, kötü koktuğunu ve balık ölümlerini fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

        İhbar üzerine Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.

        Güllühüyük Mahalle Muhtarı Devlet Köse, gazetecilere, kanaldan geçen suda renk değişikliği, kötü koku yanı sıra balık ölümlerinin yaşandığını fark etmeleri üzerine yetkililere bilgi verdiklerini belirtti.

        Zabıta Murat Kaya ise gazetecilere, bölgede yaşanan durumla ilgili çevredeki vatandaşların ihbar etmeleri üzerine harekete geçtiklerini, sudan numune aldıklarını belirtti. ​​​​​​​

        Bölgede yaşayanlara hopörler vasıtasıyla inceleme sonuçları çıkıncaya kadar sudan balık avlanmaması, hayvanların sulanmaması uyarısında bulunduklarını söyleyen Kaya, "Bu işin sonucu belirlenene kadar buradan kesinlikle balık tutmasınlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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