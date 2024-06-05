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        Gaziantep'te 1,3 tonluk boğa "Fıstık" alıcısını bekliyor

        Gaziantep'te 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki "Fıstık" isimli boğa kurbanlık olarak satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:14
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        Gaziantep'te 1,3 tonluk boğa "Fıstık" alıcısını bekliyor
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        Gaziantep'te 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki "Fıstık" isimli boğa kurbanlık olarak satışa sunuldu.

        Oğuzeli ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışan veteriner teknikeri Mehmet Can Bartık'ın yetiştirdiği 3,5 yaşındaki "Fıstık", alıcısını bekliyor.

        Mehmet Can Bartık, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla satışa çıkardıkları "Fıstık"ın bölgenin en çok ilgi gören hayvanlarından birisi olduğunu söyledi.

        İşletmelerinde 200 civarında hayvanın bulunduğunu, diğer hayvanların günde ortalama 12, "Fıstık"ın ise 15-16 kilogram yem yediğini dile getiren Bartık, şöyle konuştu:

        "Fıstık sağlıklı, tüm aşıları tam, kurbanlık bir hayvan. Zaman zaman hırçınlaştığı oluyor ama onların da psikolojik durumları oluyor. Hava sıcaklıkları onları da etkiliyor. Adı Fıstık, kendi rengi de tam uyuyor ve fıstık gibi bir hayvan. 350 bin lira istiyoruz. Gelip bakanlar oldu, dönüş yapacaklar. Bölgenin en talep edilen boğalarından birisi zaten."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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