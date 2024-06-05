Gaziantep'te Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde evlerinde ve arazilerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde evlerinde ve arazilerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.R.Ç. ve A.A.'nın kendilerine ait arazi ve konutlarında kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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