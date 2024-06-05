Gaziantep'te "Minikler Hentbol Festivali" düzenlenecek

Gaziantep'te, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) arasında imzalanan "360 Master Planı" projesi kapsamında miniklerin katılacağı hentbol festivali düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasında, "360 Master Planı" projesi kapsamında Gaziantep, Batman, Mardin, Şırnak ve Elazığ'da 2015-2016 doğumlu 150 kız ve erkek çocuğun yaklaşık 10 ay antrenman yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 8-9 yaş grubundaki sporcuların katılacağı ve Gaziantep Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenecek organizasyonun, 8 Haziran Cumartesi günü başlayacağı kaydedildi.