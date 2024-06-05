Gaziantep'te "Dünya Çevre Günü" etkinliği yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği iş birliğinde, TÜBİTAK’ın desteğiyle Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çevre, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan sergi düzenlendi ve çevre dostu teknolojiler, sürdürülebilir enerji kaynakları ziyaretçilere tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy ve katılımcılar açılış kurdelesini keserek, çevre temalı düzeneklerin bulunduğu sergi alanını gezerek bilgi aldı.

Çevre Haftası kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 1 Mart ila 31 Mayıs tarihleri arasında ilkokul ve ortaokullar arasında düzenlenen ve 79 bin 375 kilogram atığın toplandığı "Sıfır Atık Toplama Yarışması"nda birinci olan Empati İlkokulu, ikinci olan Ayvan Gökdemir Ortaokulu ve üçüncü olan Büyükpınar İlköğretim Okuluna ödülleri takdim edildi.

Etkinlik kapsamında yapılan "İklim Krizi ve Sürdürülebilir Yaşam" konulu panelde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu ve İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Tanay Sıdkı Uyar konuşmacı olarak yer aldı.